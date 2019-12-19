Протести в Барселоні: біля стадіону "Камп Ноу" поліція затримала 9 осіб

Щонайменше 60 людей отримали ушкодження, а 9 осіб були затримані під час зіткнень між прихильниками незалежності Каталонії та поліцією біля стадіону "Камп Ноу" у Барселоні, де відбувався футбольний матч між "Барселоною" та мадридським "Реалом".

Про це пише El Mundo.

"Дев'ятеро затриманих та 60 поранених - з таким результатом закінчилися заворушення під час Ель Класіко (матчу між "Барселоною" та мадридським "Реалом" - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Футбольний матч між "Реалом" та "Барселоною" мав відбутися ще наприкінці жовтня, але його відтермінували через заворушення у Каталонії.

Паралельно з матчем у місті відбувалась демонстрація прихильників незалежності Каталонії, місцева поліція перегородила її учасникам доступ до стадіону, після цього почалися заворушення.

Чоловіки в масках почали кидати у поліцейських різні предмети, споруджувати барикади та підпалювати сміттєві контейнери. Каталонська поліція застосувала проти демонстрантів силу.

Сам футбольний матч завершився нічийним результатом 0:0.

Фото: news.sky.com