Протести в Барселоні: біля стадіону "Камп Ноу" поліція затримала 9 осіб
Про це пише El Mundo.
"Дев'ятеро затриманих та 60 поранених - з таким результатом закінчилися заворушення під час Ель Класіко (матчу між "Барселоною" та мадридським "Реалом" - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Футбольний матч між "Реалом" та "Барселоною" мав відбутися ще наприкінці жовтня, але його відтермінували через заворушення у Каталонії.
Паралельно з матчем у місті відбувалась демонстрація прихильників незалежності Каталонії, місцева поліція перегородила її учасникам доступ до стадіону, після цього почалися заворушення.
Чоловіки в масках почали кидати у поліцейських різні предмети, споруджувати барикади та підпалювати сміттєві контейнери. Каталонська поліція застосувала проти демонстрантів силу.
Сам футбольний матч завершився нічийним результатом 0:0.
Фото: news.sky.com