Руанда проводить масову евакуацію через паводки

Уряд Руанди евакуював близько 6 тисяч мешканців із зон, яким через дощі загрожують паводки.

Про це повідомляє Xinhua.

“Приблизно 4 тисячі руандців мешкають із родичами, 1500 проживають в орендованих урядом будинках і ще 300 отримали тимчасовий притулок у школах”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що процес поступової евакуації відбувається з початку грудня.

“Хоча зливи на третій тиждень припинилися, у заходах з ліквідації наслідків стихійних лих досі залишатиметься потреба”, - передає Xinhua слова міністра навколишнього середовища Руанди Жанни д’Арк Мужавамарії.

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За офіційними даними екстремальні погодні явища у Руанді цього року спричинили загибель понад 100 людей, пошкодили близько 5 тисяч будинків та знищили понад 9 тисяч га насаджень.