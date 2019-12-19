Суд в Індії відклав розгляд позовів проти нового закону щодо громадянства

Верховний суд Індії відклав розгляд клопотань, які оскаржують конституційність нового закону про громадянство.

Про це повідомляє АР.

"Верховний суд Індії в середу відклав розгляд клопотань, які оскаржують конституційність нового закону про громадянство, який викликав протистояння і масові протести на всій території країни", - йдеться в повідомленні.

Суд розгляне клопотання 22 січня 2020 року.

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Протести та засудження нового Закону про поправки до громадянства спалахнули в Індії минулого тижня. За цей час під час кривавих зіткнень загинуло вже шестеро осіб.

Закон закріплює релігійну приналежність як критерій отримання громадянства.

Він надає представникам шести релігійних груп (індусам, сикхам, християнам, джайнам, парсам і буддистам), які тікали від релігійних переслідувань в Пакистані, Бангладеш і Афганістані до 2015 року, право стати громадянами Індії.

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Опозиція і правозахисники заявили, що закон, що виключає з цього переліку мусульман, є інструментом уряду, покликаним послабити загальноприйнятні основи індійської державності.