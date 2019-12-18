Байден може виконувати обов'язки президента - висновок лікаря

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який бере участь у передвиборчих перегонах, за станом здоров’я може виконувати обов’язки глави держави.

Про це йдеться у звіті лікаря Байдена, опублікованому його передвиборчим штабом, повідомляє Politico.

"Віцепрезидент Байден - здоровий, енергійний 77-річний чоловік, який готовий успішно виконувати обов'язки президента", - йдеться у заяві лікаря Кевіна О'Коннора.

О'Коннор був лікарем Байдена з 2009 по 2017 рік, поки той обіймав посаду віцепрезидента.

Згідно з документом, Байден не має жодних хвороб або порушень, які б могли завадити йому бути президентом.

У документі наголошується, що Байден не курить, не вживає алкоголь і регулярно займається спортом.

Водночас О’Коннор зазначив, що у Байдена іноді бувають порушення нормального ритму скорочень серця, однак це не створює серйозних труднощів.

За словами лікаря, колишній віцепрезидент приймає препарати для зниження рівня холестерину в крові, а також ряд інших ліків.

О'Коннор зазначив, що у 1988 році Байден був госпіталізований у зв’язку з аневризмою судин головного мозку, однак зараз жодних пов’язаних із цим симптомів у нього немає.

Згідно з опитуваннями, Байден вважається одним з найбільш імовірних суперників від Демократичної партії чинного президента Дональда Трампа на майбутніх виборах, що відбудуться у листопаді 2020 року.