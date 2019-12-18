Кількість жертв вибуху на шахті у Китаї зросла до 16

Рятувальники знайшли мертвими ще двох гірників після аварії на вугільній копальні в Китаї.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.

“Шістнадцять гірників загинули унаслідок вибуху вугілля й газу, що трапився на вугільній шахті в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю уранці вівторка”, - пише Xinhua.

Зазначається, що на момент інциденту під землею перебували 23 гірники, сімох з них вдалося одразу після інциденту безпечно підняти на поверхню. Згодом були знайдені тіла 14 шахтарів, однак двоє інших вважалися зниклими безвісти.

“Рятувальні роботи було припинено, триває розслідування”, - йдеться у матеріалі.

Наразі дані про причину вибуху не розкриваються.