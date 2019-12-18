У Китаї стався землетрус: є постраждалі

Унаслідок землетрусу силою 5,2 бала на південному заході Китаю постраждало п’ятеро осіб.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву владу.

“Команди медиків та пожежників прибули для проведення рятувальних операцій. Усі поранені були доправлені до лікувальних закладів” - йдеться у матеріалі.

Читайте також: Жертвами землетрусу на Філіппінах стали чотири особи

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Нейджанг у провінції Сичуань на глибині 14 км.

“Залізничний департамент активував план реагування на надзвичайну ситуацію, запровадивши швидкісні обмеження та зміни до системи управління, що спричинило затримки деяких поїздів”, - пише Xinhua.

Як раніше повідомляло агентство, на Філіппінах стався потужний землетрус, в результаті якого загинула дитина.