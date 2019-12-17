У Трампа відмовились визнавати геноцид вірмен попри резолюцію Сенату

Адміністрація Дональда Трампа не підтримала останню резолюцію Сенату США щодо визнання геноцидом масових вбивств й депортації вірмен Османською імперією в першій половині ХХ століття.

Про це йдеться в офіційній заяві речниці Державного департаменту США Морган Ортагус, оприлюдненій у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Позиція адміністрації не змінилася. Наші погляди відображені у відповідній заяві президента з цього питання, оприлюдненій минулого квітня", - підкреслила речниця Державного департаменту США.

У заяві президента США від 24 квітня вшановується пам'ять загиблих 1,5 млн вірмен, починаючи з 1915 року, однак при цьому слово "геноцид" не вживається жодного разу. Замість нього використовується словосполучення "одне з найстрашніших звірств ХХ сторіччя".

Османська імперія, яка існувала в ХІІІ-ХХ столітті, була ісламською монархічною державою турецької династії Османів. Наступницею імперії стала Турецька республіка. Зараз Туреччина виступає проти визнання геноциду вірмен. Позиція американської адміністрації наразі збігається з позицією уряду Туреччини.

Як повідомляв Укрінформ, верхня палата американського Конгресу ухвалила резолюцію, у якій офіційно визнала геноцид вірменського народу у Османській імперії. Офіційна Анкара розкритикувала рішення американського Сенату й викликала до МЗС посла США.

Фото: The White House