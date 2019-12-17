Нігерійська авіація завдала удару по сховку терористів "Боко Харам"

Бойові літаки Збройних сил Нігерії завдали удару по угрупуванню терористів на північному сході країни.

Про це пише Xinhua із посиланням на отриману від армії заяву.

“ВПС Нігерії стверджують, що бойовики Боко Харам радилися та проводили перегрупування в одній з будівель у центрі Коларами — поселення у штаті Борно — коли до цього місця були викликані бойові літаки”, - йдеться у матеріалі.

Авіація успішно завдала ударів по визначених цілях. Кількість загиблих унаслідок обстрілу наразі залишається невідомою.

“Авіаудари, які були завдані після отримання перевірених розвідувальних даних, були частиною постійних зусиль армії, направлених на знищення залишків угрупування "Боко Харам" на північному сході Нігерії”, - зазначає Xinhua.

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Нагадаємо: бойовики "Боко Харам" розпочали збройний супротив центральному уряду Нігерії понад десять років тому, ставлячи собі за мету створити ісламський халіфат на території найбільш населеної країни Африки.

Фото: Alfa