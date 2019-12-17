Росія заборонила ексспівробітникам ФСБ залишати країну

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє керівництву ФСБ забороняти виїзд з країни своїм колишнім співробітникам.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, максимальний термін заборони — п’ять років, починаючи з дня звільнення.

Автори закону стверджували, що, розробляючи його, вони керувалися виключно інтересами самих силовиків. Зокрема, глава комітету Держдуми Росії з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов відзначав, що закон спрямований на "забезпечення особистої безпеки співробітників ФСБ" через "провокації проти росіян за кордоном, які почастішали".

Раніше заборонити виїзд з Росії колишнім співробітникам ФСБ можна було тільки в тому випадку, якщо вони мали доступ до секретної інформації.

Нагадаємо: у 2013 році МВС Росії заборонив чинним співробітникам виїжджати за кордон без схвалення керівництва. Це пояснювали спробами вербування поліціантів іноземними спецслужбами.