Джонсон провів перші призначення в уряді після перемоги на виборах

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів перші призначення у складі Кабінету міністрів після перемоги на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє Sky News.

Посаду міністра у справах Уельсу був призначений консерватор Стівен Гарт, міністром цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту стала Нікі Морган.

Найближчим часом британському прем'єру потрібно заповнити ще дві вакантні посади заступників міністрів, а великі перестановки в складі уряду очікуються лише в лютому — після виходу Британії зі складу Європейського союзу, що має відбутися вже 31 січня наступного року.

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Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після перемоги на виборах матиме змогу здійснити Brexit без жодних "якщо", "але" та референдуму. Переговори щодо Brexit тривали три роки, зрештою їх продовжили ще на рік. Офіційною датою виходу Великої Британії з ЄС наразі є 31 січня 2020 року.

За результатами підрахунку голосів на 650 мажоритарних округах у партії Джонсона 365 місць, що дає їй переконливу більшість у парламенті у 80 голосів.