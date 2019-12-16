У Казахстані на неузгоджених мітингах затримали десятки людей

На мітингах в Казахстані 16 грудня, в День незалежності країни, правоохоронці затримали десятки учасників неузгоджених акцій, присвячені виступам молоді в Алмати у 1986 році та жертвам заворушень в Жанаозені 2011 року.

Про це повідомляє DW.

За цими даними, у столиці Нур-Султані заарештовано близько 50-60 людей, а в Алмати - не менше 40.

Як зазначається, у столиці акція пам'яті розпочалася на проспекті Республіки. У ній узяли участь близько сотні людей. Поліція почала затримувати мітингувальників, коли вони вирушили ходою проспектом.

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В Алмати на акцію зібралося більше сотні людей. Вони також вирушили містом маршем, під час якого і розпочалися затримання.

Як відомо, у грудні 1986 року на площі Республіки в Алмати тисячі молодих людей виступили проти призначення першим секретарем ЦК КП Казахстану Геннадія Колбіна замість відправленого на пенсію Дінмухамеда Кунаєва. Під час протестів, які тривали три дні, загинули кілька людей, сотні учасників зазнали політичних репресій.

А рівно через 15 років, 16 грудня 2011 року, в місті Жанаозен страйк нафтовиків, який тривав сім місяців, переріс в заворушення. Внаслідок сутичок з поліцією, тільки за офіційними даними, загинуло понад десять осіб, ще понад 50 дістали поранення.

Фото: Petr Trotsenko (RFE/RL)