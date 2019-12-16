Путін дозволив не випускати з Росії колишніх ФСБшників

Колишнім працівникам Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії можуть заборонити виїжджати з країни на термін до п'яти років.

Відповідний закон підписав очільник РФ Володимир Путін, повідомляє ТАСС.

«Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє запроваджувати тимчасову заборону на виїзд із РФ на термін до п'яти років для громадян, звільнених з військової служби в органах ФСБ», - йдеться в повідомленні.

Таке тимчасове обмеження на виїзд може бути встановлено з дня звільнення співробітника з військової служби. Порядок ухвалення відповідних рішень закон відносить до компетенції ФСБ.

Як пояснила перший заступник голови комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Людмила Бокова, в чинному законодавстві вже встановлено тимчасове обмеження права громадянина РФ на виїзд із країни в разі, якщо він проходить державну службу в органах ФСБ. Передбачена можливість встановлення заборони на виїзд до закінчення терміну відповідного контракту військовослужбовця. Сенатор зазначила, що законом передбачається розширити перелік цих обмежень на час звільнення зі служби.

Як наголосив голова комітету Ради Федерації із законодавства Андрій Клішас, цей захід вживається з метою безпеки самих співробітників органів ФСБ.