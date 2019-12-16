Турецький військовий безпілотник сів на Кіпрі

Турецький військовий безпілотник приземлився на Північному Кіпрі у понеділок на тлі посилення напруженості у зв'язку з угодою Туреччини з Лівією, яка претендує на багате газом східне Середземномор'я.

Про це повідомляє The Guardian.

«Безпілотний літальний аппарат Bayraktar TB2 приземлився в аеропорту у Фамагусті близько 7 ранку у понеділок», - йдеться у повідомленні.

Уряд самопроголошеної Турецької республіки Північний Кіпр схвалив використання аеропорту для безпілотних літальних апаратів. Зазначається, що дозвіл щодо військового безпілотника був наданий минулого тижня "у світлі останніх подій у регіоні східного Середземномор'я" та "для захисту законних прав та інтересів Північного Кіпру та Туреччини".

За словами міністра транспорту Північного Кіпру, турецькі безпілотники частково були відповіддю на придбання ізраїльських безпілотників Кіпром у жовтні для моніторингу його ексклюзивної економічної зони.

Після цього минулого місяця було підписано угоду між Лівією та Туреччиною, яка може виявитися вирішальною у сутичках за нещодавно виявлені запаси газу у східному Середземномор'ї. Угода закріплює великі морські райони за Туреччиною і нехтує претензіями Греції та Кіпру.

На думку аналітиків, Туреччина протистоїть зусиллям конкурентів щодо забезпечення прав на газову розвідку в цьому районі після того, як Кіпр, Греція, Єгипет та Ізраїль виключили її з нового "Східносередземноморського газового форуму", який включає також Йорданію, Італію та палестинські території.

Як відомо, Туреччина — єдина у світі держава, яка визнала незалежність Північного Кіпру. Згідно з міжнародним правом, Республіка Кіпр зберігає суверенітет над усією територією, що входила до неї до 1974 р. Цю позицію займають ООН та всі держави світу, окрім Туреччини.

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