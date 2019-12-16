В Афінах біля відділку поліції заклали саморобну бомбу

Співробітники поліції виявили та знешкодили саморобну бомбу, закладену невідомими особами поблизу їх відділку в муніципалітеті Зографу у передмісті Афін.

Про це повідомляє Ekatimerini.

«Співробітники підрозділу зі знешкодження бомб грецької поліції (ELAS) в понеділок провели керований вибух для нейтралізації саморобного вибухового пристрою, який було знайдено поблизу поліцейської дільниці на сході Афін», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пристрій був поміщений у металеву трубу, яка знаходилася в ящику, встановленому на стіні навпроти поліцейського відділення.

За інформацією джерел у поліції, пристрій мав таймер.

Один зі сценаріїв, розглянутих відділом боротьби з тероризмом грецької поліції, полягає в тому, що механізм був встановлений за межами відділення протягом ночі, але не вибухнув, оскільки був неправильно під'єднаний.

Фото: www.ekathimerini.com