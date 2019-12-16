Під час протестів в Індії загинули вже шестеро людей

В Індії під час протестів проти нового закону про громадянство загинули шестеро людей.

Про це повідомляє The Guardian.

«Кількість загиблих в результаті кривавих сутичок, спричинених суперечливим законом про громадянство, збільшилася до шести, протестувальники на північному сході Індії пообіцяли продовжувати демонстрації», - йдеться у публікації.

Як заявили місцеві чиновники, в індійському штаті Ассам четверо осіб загинули від вогнепальних поранень, завданих поліцейськими. Ще одна людина загинула, коли магазин, в якому вона спала, підпалили. Шоста особа померла після побиття під час протесту 14 грудня.

Загалом близько п’яти тисяч протестувальників взяли участь у демонстрації в неділю в Ґувахаті. Сотні поліцейських спостерігали за протестом.

Як повідомляв Укрінформ, хвилювання спалахнули через ухвалений минулої середи закон, який встановлює релігійну приналежність як критерій отримання громадянства.

Закон надає представникам шести релігійних груп (індусам, сикхам, християнам, джайнам, парсам і буддистам), які втекли від релігійних переслідувань у Пакистані, Бангладеш і Афганістані до 2015 року, право стати громадянами Індії.

Опозиція і правозахисники заявили, що закон, який виключає з цього переліку мусульман, є інструментом уряду, покликаним послабити світські основи індійської державності.

У Нью-Делі в неділю протестні виступи проти закону про громадянство, що викликав гострі дискусії, призвели до спалахів насильства. Поліцейські зайшли в університетське містечко і застосували сльозогінний газ проти студентів-учасників маніфестації.

У неділю в столиці Індії через масові протести були закриті щонайменше 15 станцій метро.

Фото: photo.sf.co.ua