У Нью-Делі під час сутичок поранили 70 студентів

Під час зіткнень з поліцією в одному з університетів Нью-Делі поранення отримали близько 70 студентів-маніфестантів.

Про це повідомляє Hindustan Times.

«Щонайменше 70 студентів отримали поранення під час зіткнень, що сталися в неділю після протестів», - йдеться в повідомленні.

Епіцентром насильства став університет Джамія Міллі Ісламія, де навчаються переважно студенти-мусульмани.

За словами учасників демонстрації, поліція раптово почала використовувати проти них сльозогінний газ і кийки. «Ми просили їх не бити нас, але вони не слухали», - розповів один з поранених учасників протесту.

Як повідомлялося раніше, в Нью-Делі в неділю протестні виступи проти закону про громадянство, що викликав гострі дискусії, призвели до спалахів насильства. Поліцейські зайшли в університетське містечко і застосували сльозогінний газ проти студентів-учасників маніфестації.

У неділю в столиці Індії через масові протести були закриті щонайменше 15 станцій метро.

Хвилювання спалахнули через ухвалений минулої середи закон, який встановлює релігійну приналежність як критерій отримання громадянства.

Закон надає представникам шести релігійних груп (індусам, сикхам, християнам, джайнам, парсам і буддистам), які втекли від релігійних переслідувань у Пакистані, Бангладеш і Афганістані до 2015 року, право стати громадянами Індії.

Опозиція і правозахисники заявили, що закон, який виключає з цього переліку мусульман, є інструментом уряду, покликаним послабити світські основи індійської державності

Фото: PTI