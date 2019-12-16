В Іраку знайшли братську могилу з більш як 640 цивільними - ЗМІ

В Іраку поблизу міста Фаллуджа виявили місце масового поховання 643 мирних жителів племені аль-Мухамда.

Про це повідомляє Al Arabiya.

«Місце масового поховання від 2016 року було знайдено в Іраку із останками 643 цивільних, яких вважають жертвами різанини в Саклавії, за 5 кілометрів на північ від Фаллуджі», - йдеться у повідомленні.

За даними джерел у Департаменті судової медицини в Рамаді, черепи, людські кістки, рештки одягу, в тому числі дитячого, сліди від куль і наручників вказують на те, що в цьому місці скоєно масове вбивство цивільних.

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Як повідомив співрозмовник, всі загиблі можуть бути членами племені аль-Мухамда, які у 2016 році зникли безвісти.

Зазначається, що того ж року іракська армія й підтримувані Іраном озброєні силовики звільнили Фаллуджу і її околиці від терористів «Ісламської держави». Проте терористи не контролювали район, де жило саме плем'я.