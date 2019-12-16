Штати оголосили про зниження мит на китайські товари
Про це повідомляє The Hill.
«США зберігатимуть 25-відсоткове мито на китайські товари на суму близько 250 млрд доларів, але знизять ставку приблизно до 7,5 % на імпорт вартістю 120 млрд доларів», - ідеться у заяві торгового представника США Роберта Лайтхайзера.
Новий порядок застосування мит почав діяти в неділю.
Водночас угода зазнала жорсткої критики з боку демократів.
Сенатор Кріс Мерфі, за інформацією видання, назвав угоду "капітуляцією".
«Угода, про яку оголосив Трамп з Китаєм, - це саме те, якого ми найбільше боялися, - цитує The Hill сенатора. - Трамп власноруч завдав удару по економіці США, «убивши» 300 000 робочих місць, і нинішня угода не зобов'язує Китай до серйозних структурних реформ… Це типовий Дональд Трамп - створення кризи та показушна боротьба з нею без будь-якого виграшу для США. Це те, що він завжди робить і за що платять американські сім'ї".
Як повідомлялося, за президентства Трампа США кілька разів підвищували митні тарифи на китайську продукцію. Китай вдався до заходів у відповідь, що призвело до загострення "торговельної війни" між двома найбільшими економіками світу.
МВФ, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інституції неодноразово звертали увагу на загострення торговельних відносин між США і Китаєм як на чинник, що негативно впливає на зростання світової економіки.
Пізніше представники Китаю та США домовилися про поетапне скасування введених мит.