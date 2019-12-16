В Ірані через смог закрили десятки шкіл, вантажівки не пускають до столиці

Через сильне забруднення повітря в деяких частинах Ірану, в тому числі столиці країни Тегерані, позакривали школи.

Про це повідомляє AFP.

«Забруднення повітря змусило керівництво закрити школи у неділю в деяких частинах Ірану, включаючи Тегеран», - йдеться в повідомленні.

Рішення про закриття шкіл у столиці було оголошено в суботу ввечері.

«Усі школи в Тегерані, за винятком округів Фірузкух і Дамаванд, закриті на неділю», - сказав заступник губернатора Мухаммед Тагізаде після засідання надзвичайної комісії щодо забруднення повітря.

Він також зазначив, що в понеділок школи в столиці також не працюватимуть.

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Крім того, були оголошені нові обмеження дорожнього руху, а великим вантажним автомобілям взагалі заборонили в'їзд до столиці.

Як відомо, в Ірані робочий тиждень триває з суботи до четверга.

Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Corbis.