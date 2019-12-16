В Ірані через смог закрили десятки шкіл, вантажівки не пускають до столиці
Про це повідомляє AFP.
«Забруднення повітря змусило керівництво закрити школи у неділю в деяких частинах Ірану, включаючи Тегеран», - йдеться в повідомленні.
Рішення про закриття шкіл у столиці було оголошено в суботу ввечері.
«Усі школи в Тегерані, за винятком округів Фірузкух і Дамаванд, закриті на неділю», - сказав заступник губернатора Мухаммед Тагізаде після засідання надзвичайної комісії щодо забруднення повітря.
Він також зазначив, що в понеділок школи в столиці також не працюватимуть.
Крім того, були оголошені нові обмеження дорожнього руху, а великим вантажним автомобілям взагалі заборонили в'їзд до столиці.
Як відомо, в Ірані робочий тиждень триває з суботи до четверга.
Фото: Ahmad Halabisaz / Xinhua / Corbis.