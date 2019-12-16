Бразилія перенесе посольство в Ізраїлі до Єрусалима - ЗМІ

Бразилія має намір перенести своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Про це заявив син бразильського президента Жаїра Болсонару Едуарду, пише The Jerusalem Post.

"Як говорив мій батько, це обіцянка – в силі. Він перенесе посольство в Єрусалим. У цьому немає нічого незвичайного. Це логічний і нормальний крок. Ми хочемо переїхати в Єрусалим, щоб, зокрема, подати приклад Латинській Америці", – зазначив він.

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Жаїр Болсонару в ході передвиборної кампанії обіцяв перенести посольство в Єрусалим, проте пізніше, як вважалося, відмовився від цього наміру.