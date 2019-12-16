Ердоган підтвердив, що Туреччина може закрити для США військову базу - ЗМІ
Про це повідомляє DW.
"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив закрити авіабазу США "Інджирлік", яка використовується американськими ВВС. У своїй заяві в неділю, 15 грудня, він зазначив, що Анкара готова піти на такий крок у разі введення проти неї санкцій Вашингтоном. Ще одним приводом закриття баз для американців Анкара вважає визнання Сенатом США геноциду вірмен", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, Ердоган додав, що Туреччина також може закрити базу "Куречик", яка є частиною системи ПРО НАТО в Європі.
Таким чином Анкара готова зреагувати на можливі санкції з боку Вашингтона за купівлю російських ЗРК С-400.
База "Інджирлік" у південно-східній частині Туреччини є однією з головних баз для військових операцій США на Близькому Сході, в тому числі проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, уточнює DW.
Як повідомлялося, 11 грудня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що в разі запровадження санкцій проти Туреччини з боку США, Анкара може порушити питання експлуатації Вашингтоном військових баз на своїй території.
Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем і його колега демократ Кріс Ван Голлен звернулися з офіційним листом до держсекретаря Майкла Помпео із закликом ввести санкції проти Туреччини за купіввлю російських ЗРК С-400.
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