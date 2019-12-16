Ердоган підтвердив, що Туреччина може закрити для США військову базу - ЗМІ

Якщо США запровадять санкції проти Туреччини, Анкара може закрити для американців військову базу "Інджирлік".

Про це повідомляє DW.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив закрити авіабазу США "Інджирлік", яка використовується американськими ВВС. У своїй заяві в неділю, 15 грудня, він зазначив, що Анкара готова піти на такий крок у разі введення проти неї санкцій Вашингтоном. Ще одним приводом закриття баз для американців Анкара вважає визнання Сенатом США геноциду вірмен", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Ердоган додав, що Туреччина також може закрити базу "Куречик", яка є частиною системи ПРО НАТО в Європі.

Таким чином Анкара готова зреагувати на можливі санкції з боку Вашингтона за купівлю російських ЗРК С-400.

База "Інджирлік" у південно-східній частині Туреччини є однією з головних баз для військових операцій США на Близькому Сході, в тому числі проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, уточнює DW.

Як повідомлялося, 11 грудня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що в разі запровадження санкцій проти Туреччини з боку США, Анкара може порушити питання експлуатації Вашингтоном військових баз на своїй території.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем і його колега демократ Кріс Ван Голлен звернулися з офіційним листом до держсекретаря Майкла Помпео із закликом ввести санкції проти Туреччини за купіввлю російських ЗРК С-400.

Фото: AA