У Новому Орлеані — надзвичайний стан через кібератаки

У Новому Орлеані, штат Луїзіана, оголосили надзвичайний стан через кібератаки, що розпочалися ще у п’ятницю.

Про це повідомляє Chikago Tribune.

"У мережі міста була відзначена підозріла активність, - ідеться в інформації служби надзвичайних ситуацій Нового Орлеана. – Підрозділ ІТ міста почав вимикати сервери та комп’ютери міських служб".

Усі установи і заклади міста зобов’язали вимкнути комп’ютери, не користуватися WiFi. На час дії надзвичайного стану документообіг здійснюється в паперовій формі.

У мерії поки що не знають, хто стоїть за цими атаками. Часто вони використовуються для отримання викупу за збереження документів. Однак у суботу мер міста Латоя Кантрелл повідомила, що жодних вимог щодо викупу не надходило.