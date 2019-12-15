Генсек ООН розчарований результатами кліматичної конференції у Мадриді

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розчарований підсумками конференції ООН зі зміни клімату, яка завершилася у Мадриді в неділю, 15 грудня.

Про це він написав у Twitter.

"Я розчарований результатами конференції ООН зі зміни клімату. Міжнародна спільнота змарнувала чудову можливість продемонструвати зростання прагнення до зменшення наслідків кліматичних змін, адаптації та фінансування боротьби з кліматичною кризою. Але ми не маємо здаватися. І я не здамся", - написав Гутерреш.

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Як повідомлялося, у Мадриді завершився кліматичний саміт, за підсумками якого держави ООН досягли компромісної угоди щодо боротьби зі зміною клімату.

Фото: UNclimatechange, Flickr