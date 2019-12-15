В Албанії арештували дев'ятьох після смертельного землетрусу

Албанські правоохоронці затримали підозрюваних у "вбивстві та зловживанні владою" через обвал будівель під час землетрусу минулого місяця, що забрав життя понад 50 людей.

Про це інформує BBC.

"В Албанії затримали дев'ять осіб за підозрою у вбивстві та зловживанні владою через обвал будівель під час землетрусу минулого місяця", - йдеться у повідомленні.

Загалом прокурори видали 17 ордерів на арешт будівельників, інженерів та посадових осіб, підозрюваних у порушенні норм безпеки. Вісім підозрюваних досі розшукуються, поліція заявила, що деякі з них вже втекли з країни.

Двоє із заарештованих за звинуваченням у вбивстві володіли готелями, у місті Дуррес, одному з найбільш постраждалих районів.

Обидва готелі були побудовані незаконно, один із них також був легалізований злочинним шляхом, заявили у поліції.

Землетрус забрав життя 51 людини.

Читайте також: ЄС на донорській конференції в січні збиратиме гроші для Албанії після землетрусу

Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала стався 26 листопада в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися у Косові та Греції.

Фото: faktor.al