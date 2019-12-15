В Албанії арештували дев'ятьох після смертельного землетрусу
Про це інформує BBC.
"В Албанії затримали дев'ять осіб за підозрою у вбивстві та зловживанні владою через обвал будівель під час землетрусу минулого місяця", - йдеться у повідомленні.
Загалом прокурори видали 17 ордерів на арешт будівельників, інженерів та посадових осіб, підозрюваних у порушенні норм безпеки. Вісім підозрюваних досі розшукуються, поліція заявила, що деякі з них вже втекли з країни.
Двоє із заарештованих за звинуваченням у вбивстві володіли готелями, у місті Дуррес, одному з найбільш постраждалих районів.
Обидва готелі були побудовані незаконно, один із них також був легалізований злочинним шляхом, заявили у поліції.
Землетрус забрав життя 51 людини.
Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала стався 26 листопада в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися у Косові та Греції.
Фото: faktor.al