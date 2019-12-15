Найгірший показник з 1935: лідер британських лейбористів вибачився за поразку на виборах

Лідер Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін вибачився за нищівну поразку партії на загальних виборах.

Про це повідомляє AP.

"Лідер лейбористської партії Джеремі Корбін вибачився у неділю за нищівну поразку партії на загальних виборах у Британії, але виправдовував свою кампанію, що не знайшла підтримки електоральної бази - робітничого класу", - йдеться у повідомленні.

На виборах, що відбулися 12 грудня, Консервативна партія прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона отримала 365 з 650 місць у Палаті громад. Лейбористи отримали 203 місця, це найгірший показник партії з 1935 року.

Корбін пообіцяв піти з посади лідера партії, вже розпочався процес пошуку йому заміни.

Як повідомлялося, 12 грудня у Великій Британії пройшли позачергові парламентські вибори. Консервативна партія, лідером якої є голова уряду країни Борис Джонсон, впевнено перемогла, здобувши монобільшість.

Фото: Sky News