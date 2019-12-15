В Італії евакуювали понад 50 тисяч жителів міста через бомбу часів Другої світової

У місті Бріндізі Італія, місцева влада евакуювала 54 тисячі мешканців на час операції знешкодження виявленої у листопаді британської бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє видання La Reppublica.

"Бомбу знешкодили: Бріндізі — у безпеці. Операція знешкодження вибухового пристрою була завершена без проблем", - йдеться у повідомленні.

Бомбу виявили 2 листопада під час робіт з розширення місцевого кінотеатру. В рамках операції її знешкодження було проведено наймасштабнішу евакуацію міського населення в історії Італії. До операції залучили тисячі людей поліцейських, рятувальників та військових. Мешканці міста мали залишити його межі до 8 години ранку 15 грудня. Після цього у Бріндізі збув призупинений рух залізничного та авіатранспорту.

Незадовго до полудня стало відомо, що саперам вдалося знешкодити бомбу, що містила 40 кілограмів вибухової речовини.

Фото: Ansa