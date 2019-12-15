Сенатор Грем пообіцяв

Сенатор Грем пообіцяв "поховати" імпічмент Трампа

Укрінформ
Голова юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Грем заявив, що докладе всіх зусиль, аби процес імпічменту Трампа закінчився якомога швидше.

"Ця справа дійде до Сенату та дуже швидко вмре. Я докладу всіх зусиль, щоб вона швидко померла", - заявив Грем в інтерв’ю CNN.

На запитання журналіста, чи доречно озвучувати таку думку наперед, Грем відповів: "Я мушу так думати, бо я так дію".

"Я намагаюся дати досить чіткий сигнал про своє рішення. І не прагну вдавати із себе справедливого  суддю", - сказав Грем.

На його думку, все, що відбувається сьогодні довкола цієї справи - "це лише вузькопартійна нісенітниця".

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Грем спрогнозував, що процес імпічменту завершиться близько середини січня.

"Особисто я думаю, що президент Трамп вийде з цього сильнішим. Гарна новина полягає в тому, що політики США повинні довести американській публіці, що не всі ми з’їхали з глузду. Тому може з’явитися атмосфера компромісу, що буває після імпічменту, народженого з політичної доцільності", - сказав Грем.

Він висловив сподівання, що імпічмент закінчиться на благо країни: "Я думаю, що найкраще для Америки – залишити все це позаду".

"Якщо вам не подобається президент Трамп, можете проголосувати проти нього менш як за рік", - підсумував сенатор.

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Грем також заявив, що не бажає слухати Байдена чи інших свідків: "Я хочу вислухати справу на підставі документів, підготовлених Палатою представників - і проголосувати".

Як повідомляв Укрінформ, юридичний комітет Сенату висунув проти Трампа дві статті щодо імпічменту – зловживання владою та перешкоджання розслідуванню. Голосування в Палаті представників очікується наступного тижня. Далі, після оголошення імпічменту, справу має розглянути Сенат.

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