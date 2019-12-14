В американському місті оголосили режим надзвичайної ситуації через кібератаку

У американському штаті Луізіана, місті Новий Орлеан оголосили режим надзвичайної ситуації через кібератаку на сервери.

Про це йдеться на сторінці мера міста Латої Кантрелл у Twitter.

За її словами, у п'ятницю, 13 грудня, у міській мережі починаючи з 13 години за київським часом було зафіксовано підозрілу активність, яка пізніше була визначена як кібератака.

У результаті сервери міських служб були відключені. Зараз ведеться розслідування інциденту.

Як повідомляють ЗМІ, міська мережа піддалася атаці з використанням вірусів-вимагачів. Такі програми зазвичай заражають комп'ютерні мережі і блокують важливі документи, за які згодом кіберзлочинці вимагають викуп.