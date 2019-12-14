Стало відомо, коли Верховний суд США візьметься за "податкову справу" Трампа

Верховний суд США, який є останньою інстанцією в спробах президента Трампа заблокувати оприлюднення його податкових декларацій, розгляне цю справу навесні.

Про таке рішення судового органу повідомляє CNN.

"Верховний суд заявив у п'ятницю, що він розглядатиме, чи можуть Палата представників США та прокурор штату Нью-Йорк отримати через повістку фінансову звітність Дональда Трампа від бухгалтерської фірми, яка вже давно обслуговує його рахунки, а також від банків", - ідеться в матеріалі.

Як зазначається, справа розглядатиметься орієнтовно у березні, а ухвали очікуються до червня – якраз у розпал президентської кампанії в США.

Таким чином, дев'ять верховних суддів вирішуватимуть фінал трирічної битви юристів президента Трампа, котрі намагалися заблокувати будь-які офіційні запити щодо його фінансових документів.

Адвокати Трампа наполягають на недоторканності президента, що начебто дає йому право ігнорувати повістки прокуратури та Палати представників.

Однак попередні судові інстанції ухвалили, що президент не є понад законом та мусить - як і всі громадяни - надавати податкові декларації за офіційними запитами.

За процедурою, аби Верховний суд прийняв на розгляд справу, потрібна згода щонайменше чотирьох із дев'яти суддів. Раніше він виносив рішення проти декількох президентів США, у тому числі Річарда Ніксона і Білла Клінтона.

Фото: The White House