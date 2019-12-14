Стало відомо, коли Верховний суд США візьметься за

Стало відомо, коли Верховний суд США візьметься за "податкову справу" Трампа

Укрінформ
Верховний суд США, який є останньою інстанцією в спробах президента Трампа заблокувати оприлюднення його податкових декларацій, розгляне цю справу навесні.

Про таке рішення судового органу повідомляє CNN.

"Верховний суд заявив у п'ятницю, що він розглядатиме, чи можуть Палата представників США та прокурор штату Нью-Йорк отримати через повістку фінансову звітність Дональда Трампа від бухгалтерської фірми, яка вже давно обслуговує його рахунки, а також від банків", - ідеться в матеріалі.

Як зазначається, справа розглядатиметься орієнтовно у березні, а ухвали очікуються до червня – якраз у розпал президентської кампанії в США.

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Таким чином, дев'ять верховних суддів вирішуватимуть фінал трирічної битви юристів президента Трампа, котрі намагалися заблокувати будь-які офіційні запити щодо його фінансових документів.

Адвокати Трампа наполягають на недоторканності президента, що начебто дає йому право ігнорувати повістки прокуратури та Палати представників.

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Однак попередні судові інстанції ухвалили, що президент не є понад законом та мусить - як і всі громадяни - надавати податкові декларації за офіційними запитами.

За процедурою, аби Верховний суд прийняв на розгляд справу, потрібна згода щонайменше чотирьох із дев'яти суддів. Раніше він виносив рішення проти декількох президентів США, у тому числі Річарда Ніксона і Білла Клінтона.

Фото: The White House

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