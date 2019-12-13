Експрезидента Киргизстану офіційно звинуватили у вбивстві

Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву офіційно висунули обвинувачення у вбивстві керівника спецзагону під час штурму його будинку у Кой-Таші у серпні.

Про це повідомляє Kloop.

"Колишньому президенту Алмазбеку Атамбаєву висунуто обвинувачення у вбивстві керівника спеціального загону Усена Ніязбекова", - йдеться у повідомленні.

За версією міністерства внутрішніх справ Киргизстану, керівника спеціального загону Усена Ніязбекова застрелили зі снайперської гвинтівки, що була оформлена на Атамбаєва. Спецпризначенець отримав смертельне поранення у груди. Це сталося 7 серпня.

У парламенті Киргизстану вважають, що відповідальність за події у Кой-Таші лежить на експрезидентові та його прихильниках.

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"Атамбаєв та його прихильники намагалися дискредитувати державну владу та готували масові заворушення. Відповідальність за події 7 та 8 серпня в селі Кой-Таш цілком та повністю лежить на Атамбаєві та його прибічниках, які планували збройний опір законним діям співробітників правоохоронних органів та подальше насильницьке захоплення влади", - заявив депутат парламенту Киргизстану Тинчтик Шайназаров.

Як повідомлялося, 8 серпня правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

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Перша спроба була зроблена силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники експрезидента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, їх відпустили.

Тоді ж Атамбаєв вирішив здатися. Його відвезли до ДСУ ДКНБ на допит, а згодом затримали.

Експрезиденту висунули офіційні обвинувачення у корупції. Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу та привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень та незаконного збагачення.