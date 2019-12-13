На російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" знайшли другого загиблого на пожежі

В результаті пожежі на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" кількість загиблих зросла до 2 осіб.

Про це Інтерфаксу повідомили в пресслужбі Північного Флоту РФ.

"Офіцер служби живучості крейсера "Адмірал Кузнєцов", пошук якого не припинявся з початку виникнення аварійної ситуації, загинув. Військовослужбовець був виявлений пошуковою групою в аварійному відсіку корабля", - повідомили у ПФ.

Як повідомлялося, 12 грудня почалася пожежа на важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов", який з 2018 року проходить ремонт в Мурманську на 35-му судноремонтному заводі ОСК. Площа пожежі сягала 600 квадратних метрів. При ліквідації пожежі загинув офіцер служби живучості корабля, ще одного офіцера шукали. При гасінні пожежі на авіаносці продуктами горіння отруїлися 10 військових.

За фактом загоряння на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" порушено справу за ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки при веденні будівельних або інших робіт). Причиною пожежі міг стати людський чинник, повідомив керівник ОСК Рахманов.

Держконтракт з центром судноремонту "Звездочка" на відновлення технічної готовності і модернізацію авіаносця військові уклали у квітні 2018 року. ОСК обіцяла повернути авіаносець до складу ВМФ у 2020 році.

Корабель почали ремонтувати після того, як в лютому 2017 року він повернувся в Сєвероморськ з Середземного моря, де брав участь у військових операціях в Сирії. За час цього походу "Адмірал Кузнєцов", за офіційними даними, втратив два палубні винищувачі. Журналісти відзначали, що в поході крейсер дуже димів.

Уже під час ремонту, коли "Адмірал Кузнєцов" виходив з плавучого дока 82-го судноремонтного заводу в Рослякові, в ніч на 30 жовтня 2018 року плавдок затонув. Один з кранів дока впав на палубу авіаносця. У Мінпромторзі тоді заявили, що на кораблі отримали незначні пошкодження корпусні конструкції вище ватерлінії.