Пляшки зі зрідженим газом та зброя часів Другої світової: німецька поліція розповіла про вибух

За уточненими даними, внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в м. Бланкенбург, німецька земля Саксонія-Ангальт, травмовані 11 людей і одна людина загинула.

Про це повідомили представники місцевої поліції на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо повідомити про одного загиблого та 11 поранених, з яких 1 – важко", - сказав представник поліції.

Загинув 78-річний чоловік, який мешкав у квартирі на 2 поверсі, де саме й стався вибух.

У поліції зауважують, що будинок не підключений до газопостачання. Але вибухнув саме газ. У зруйнованій квартирі була знайдена велика кількість пляшок із зрідженим газом, а також амуніція часів Другої світової війни. Як вони туди потрапили та як стався вибух, з’ясовує поліція.

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Як повідомляв Укрінформ, у багатоквартирному будинку в місті Бланкенбург стався вибух. Мешканці будинку евакуйовані. Також евакуйовано 100 дітей з дитячого садка, який розташований поруч.