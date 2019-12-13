Берлін уже не сподівається, що Британія залишиться в ЄС

У Берліні розуміють, що вихід Великобританії зі складу ЄС є "дуже ймовірним", але сподіваються, що після цього відносини в Лондоном залишаться тісними.

Про це сказав 13 грудня на брифінгу представник МЗС ФРН Райнар Бреуль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо виходити з того, що угода (про Brexit — ред.) буде ратифікована за даних обставин. Дуже ймовірно, що вихід відбудеться до 31 січня", - сказав Бреуль.

Він нагадав, що Борис Джонсон, який переміг на виборах і "дуже ймовірно буде майбутнім прем’єром", пообіцяв провести ратифікацію угоди про Brexit через Палату представників ще до Різдва. Результати виборів 12 грудня "створюють ясність" стосовно більшості в парламенті, отже цього разу законодавці скоріше за все ратифікують угоду. Після цього документ ще має затвердили Європарламент.

Німеччина, повторив дипломат, шкодує про рішення Лондона, але зацікавлена в подальшому тісному співробітництві з Великобританією як в галузі економіки, так і тому, що стосується великих зовнішньополітичних та безпекових викликів, які стоять перед обома сторонами.

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Речниця Міністерства економіки Беате Барон запевнила, що Німеччина підготувалася до Brexit, ухваливши поправки до низки законів. Після того, як відбудуться всі необхідні правові процедури щодо виходу, має бути перехідна фаза, потім має вступити в дію друга фаза, яка безпосередньо стосується майбутніх економічних відносин з ЄС.

Важливим на даний момент, за словами Барон, є те, щоби британська сторона "швидко внесла ясність для європейських партнерів і економіки в Європі".