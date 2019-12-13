У Німеччині стався вибух у житловому будинку - є загиблий, 25 поранених

У багатоквартирному будинку в місті Бланкенбург стався вибух газу, загинула людина, щонайменше 25 поранених.

Про інцидент повідомляє поліція Магдебурга.

"О 8.55 годині ранку в багатоквартирному будинку на Бертольті-Брехт-Страссі в Бланкенбурзі стався вибух... 25 жителів були поранені", - йдеться й повідомленні.

Мешканці будинку евакуйовані. Також евакуйовано 100 дітей з дитячого садка, який розташований поруч.

Наразі відомо про одного загиблого, тіло знайшли у квартирі на другому поверсі, де власне стався вибух. Експерти з'ясовують, що його спричинило. Поліція продовжує обшуки в усіх квартирах будинку.

На місці працюють 160 рятувальників, пожежники, поліція. Вертольоти доставляють важко поранених до лікарень.