Італійська авіакомпанія скасувала понад 300 рейсів через страйк

Італійська авіакомпанія Alitalia 13 грудня скасувала понад 300 рейсів через страйк співробітників.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

«У зв'язку з 24-годинними страйками в секторі повітряного транспорту, підтвердженими деякими італійськими профспілками у п'ятницю 13 грудня, Alitalia була змушена скасувати кілька рейсів, запланованих на цей день», - йдеться у повідомленні.

Всього компанія була змушена скасувати 315 рейсів, їх перелік можна подивитися, перейшовши за посиланням.

Зазначається, що рейси 13 грудня у години пік з 7:00 до 10:00 і з 18:00 до 21:00 виконуватимуться згідно з графіком.

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Авіакомпанія також була змушена скасувати деякі рейси пізно ввечері 12 грудня і рано-вранці 14 грудня.

Фото: traveldailymedia.com