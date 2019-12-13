Італійська авіакомпанія скасувала понад 300 рейсів через страйк

Італійська авіакомпанія скасувала понад 300 рейсів через страйк

Укрінформ
Італійська авіакомпанія Alitalia 13 грудня скасувала понад 300 рейсів через страйк співробітників.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

«У зв'язку з 24-годинними страйками в секторі повітряного транспорту, підтвердженими деякими італійськими профспілками у п'ятницю 13 грудня, Alitalia була змушена скасувати кілька рейсів, запланованих на цей день», - йдеться у повідомленні.

Всього компанія була змушена скасувати 315 рейсів, їх перелік можна подивитися, перейшовши за посиланням.

Зазначається, що рейси 13 грудня у години пік з 7:00 до 10:00 і з 18:00 до 21:00 виконуватимуться згідно з графіком.

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Авіакомпанія також була змушена скасувати деякі рейси пізно ввечері 12 грудня і рано-вранці 14 грудня.

Фото: traveldailymedia.com

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