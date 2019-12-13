Лівійський генерал оголосив “вирішальну битву” за Триполі

Лівійський генерал Халіфа Хафтар оголосив про наступ бійців підконтрольної йому самопроголошеної “Лівійської національної армії” на центр Триполі та “вирішальну битву” за столицю країни.

Про це повідомляє Aljazeera з посиланням на заяву Хафтара.

“Сьогодні ми оголошуємо вирішальну битву та просування до серця столиці, щоб звільнити її”, - заявив лівійський генерал.

З іншого боку, у Триполі вже заявили про намір протистояти силам Хафтара. “Наші сили готові боротися з будь-якими новими спробами”, - заявив міністр внутрішніх справ країни Фаті Башагха.

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4 квітня командувач самопроголошеної “Лівійської національної армії” Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни – місто Триполі. Попри контрнаступ, оголошений 20 квітня силами визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії, інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

За даними ООН станом на початок грудня, з цього часу у країні загинули щонайменше 200 цивільних осіб та понад дві тисячі учасників бойових дій. Стати біженцями через конфлікт були змушені близько 146 тисяч осіб.

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на “Лівійську національну армію” на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які з його допомогою прагнуть здолати лівійських ісламістів.

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