ЄС у січні проведе донорську конференцію для допомоги Албанії після землетрусу

Глави держав та урядів країн ЄС, які проводять дводенну зустріч у Брюсселі, висловили солідарність з народом Албанії після руйнівного землетрусу, який пережила ці крана.

Вони вирішили провести у середині січня донорську конференцію у Тирані для мобілізації коштів, необхідних на відновлення країни, заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у ніч з четверга на п’ятницю під час прес-конференції за підсумками першого дня роботи саміту , повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коротко щодо Албанії. Було дуже добрим, що ми погодилися провести донорську конференцію для Албанії в Тирані, на початку січня, приблизно в середині січня. Це дуже надихало – бачити негайну підтримку з боку всіх країн-членів, які встали на сторону народу Албанії, щоб підгодовуватися до відновлення в регіоні, яке буде необхідним, і визначити обсяг інвестицій для такого відновлення на тривалу перспективу", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала стався у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися в Косово і Греції.

За попередніми даними, понад 1 465 будівель у столиці країни Тирані та ще близько 900 - у прилеглому Дурресі, були серйозно пошкоджені. Щонайменше 4 000 людей залишилися без даху над головою.