На російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" площа пожежі - вже 600 квадратів

На російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який знаходиться на ремонті, площа пожежі зросла до 600 кв.м, знайдені двоє з трьох зниклих.

Про це повідомило поінформоване джерело "Інтерфаксу".

«Площа загоряння на авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов" досягла 600 квадратних метрів. Це не остаточні дані, площа пожежі уточнюється, на місці йде дуже густий дим. Пожежники працюють за другим номером (ранг складності пожежі)», - повідомило джерело.

Тривають пошуки одного зниклого безвісти, інших двох вдалося знайти і вивести живими.

Як повідомлялося раніше, постраждала одна людина, зникли троє, шістьох врятували. За попередніми даними, пожежа почалася під час робіт у першому енерговідісіку на другій палубі. Площа загоряння спочатку становила 20 квадратних метрів, потім зросла до 120 кв. м. За словами співрозмовника агентства, горить дизельне пальне.

Корабель почали ремонтувати після того, як у лютому 2017 року повернувся до Сєвероморська з Середземного моря, де брав участь у військових операціях в Сирії. За час цього походу "Адмірал Кузнєцов", за офіційними даними, втратив два палубних винищувачі. Журналісти відзначали, що в поході крейсер дуже димів.

Держконтракт з центром судноремонту "Звездочка" на відновлення технічної готовності і модернізацію авіаносця був укладений у квітні 2018 року. Представники ВМФ говорили, що корабель має отримати морський варіант комплексу ППО "Панцирь", нові котли, насоси і нові польотні системи.

Уже під час ремонту, коли "Адмірал Кузнєцов" виходив з плавучого дока 82-го судноремонтного заводу в Рослякові, в ніч на 30 жовтня 2018 року плавдок затонув. Один з кранів дока впав на палубу авіаносця. У Мінпромторзі тоді заявили, що на кораблі отримали незначні пошкодження корпусні конструкції вище ватерлінії.

У червні 2019 року головком ВМФ Росії адмірал Микола Євменов говорив, що флот розраховує отримати авіаносець у 2021 році після модернізації і що ремонт іде за графіком. У грудні президент Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов також говорив, що ремонт іде за графіком і буде завершений вчасно, але назвав 2022 рік. Пізніше він уточнив, що кораблю знадобився додатковий ремонт головних турбін енергетичної установки.

фото: Радіо Свобода