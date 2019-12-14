Магічний різдвяний Відень. Фото. Відео

Столиця Австрії прикрасилася різдвяними ярмарками

У головних туристичних локаціях столиці Австрії ще з середини листопада традиційно запрацювали численні різдвяні ярмарки. Старе місто та головні торговельні вулиці Відня також засвітилися святковими вогнями, заповнюючи місто різдвяним настроєм.

У передріздвяний період (Adventzeit) Відень перетворюється на справжній оазис для всіх любителів "гарячого вина" та пуншу, оригінальних подарунків та різноманітного їства – від смажених сосисок та часникового супу в свіжоспеченій хлібинці до смаженого у цукрі мигдалю та солодкої вати у формі морозива.

Загалом по місту розкинулися близько 20 різдвяних ярмарків – як їх називають в Австрії, "ярмарок дитяти Христа" (Christkindlmarkt) – з понад 1 тис. різноманітних яток.

Офіційно старт передріздвяним святкуванням було надано 16 листопада на площі перед Ратушею Відня (Rathausplatz), де відбулося урочисте відкриття головного різдвяного дерева Австрії.

За традицією з 1959 року федеральні землі дарують Відню різдвяну ялинку, цього разу дарувальником був Зальцбург. Із цієї землі у федеральну столицю було привезено 32-метрову красуню, якій 130 років. Для надання більшої пишності її доповнили 150-ма додатковими гілками, а прикрасили – ілюмінацією з 2 тис. LED-ліхтарів.

На Ратхаусплатц розташувалося одне з найбільших різдвяних містечок, у повітрі якого витають аромати свіжої випічки, смажених ковбасок, гарячого глінтвейну та пуншу.

Близько 150 торговельних яток пропонують тисячам відвідувачів, окрім кулінарних делікатесів та зігріваючих напоїв, дивовижні різдвяно-ялинкові прикраси, різноманітні художні вироби з дерева, текстилю, кераміки та інших речовин (навіть із шоколаду).

Присутня на різдвяному ярмарку на Ратхаусплатц і українська ятка із національними сувенірами та подарунками з петриківським розписом.

Окремою прикрасою ярмарку є світлове оформлення парку при ратуші, дерева якого вбралися в яскраву ілюмінацію.

Справжнім магнітом для закоханих пар, і не тільки, стало величезне дерево, прикрашене червоними серцями-ліхтарями.

Крім того, відвідувачам пропонується покататися на ковзанах на величезному катку розмірам у понад 3000 квадратних метрів, який розкинувся по парку та його численних доріжках.

Ще один різдвяний ярмарок розташувався буквально поруч – на площі Марії Терезії (Maria Theresien-Platz), в оточенні дивовижних будинків-близнюків Музею історії мистецтв і Природно-історичного музею, із Музейним кварталом позаду.

У красивому різдвяному містечку, яке розкинулося на цьому місці вже увосьме, близько 70 торговельних яток також пропонують відвідувачам різноманітні вироби художнього промислу, оригінальні ялинкові прикраси та подарунки. Як і на всіх інших ярмарках, в асортименті – традиційний глінтвейн (пунш) у пам’ятних чашках.

Неподалік, біля палацу Гофбург – колишньої зимової резиденції Габсбургів – знаходиться "імператорський та королівський" (k.u.k) ярмарок на площі Святого Михайла (Michaelerplatz).

Різдвяне містечко та його ошатні будиночки, оформлені в білих тонах з позолоченими літерами, зачаровують своєю величчю, занурюючи в аристократичну атмосферу минулих днів. Тут можна придбати різноманітні рукодільні вироби, іграшки та олов’яні фігурки, ювелірні прикраси та аксесуари тощо, які відвідувачам запропонують колишні придворні постачальники, що традиційно робили це під «брендом» "k.u.k".

Серед різноманіття смаколиків австрійської традиційної кухні, представленої на ярмарку, до кави пропонують, зокрема, шоколадний пиріг-кекс "гугльгупф" (Guglhupf) із марципаном, медом та цукатами. Як запевняють тутешні продавці, від такого десерту в захопленні мала б бути й сама імператриця Сіссі, яка інколи дозволяла собі поласувати солоденьким під час ранкової кави.

Особлива атмосфера панує на розташованому неподалік різдвяному ярмарку на площі Святого Стефана (Stephansplatz), що розмістився прямо під стінами готичного собору Штефансдом – візитної картки Відня. Величний собор, побудований у XIV-XVІ століттях, нависає над різдвяними будиночками, що красуються біля його підніжжя, додаючи до різдвяного настрою численних туристів та гостей міста й думки про вічне. Тут же можна придбати й першокласні та унікальні сувеніри, передусім ручної роботи, від численних австрійських виробників.

Невеличкий, але атмосферний старовинний різдвяний ярмарок дитяти Христа розмістився неподалік – на площі Фреюнг (Freyung). Не такий гамірний та людяний, як біля Ратуші чи Штефансдому, ярмарок має багатолітню традицію: торгівля тут велася ще з 1772 року, а сьогодні тут можна придбати ремісничі вироби, скляні та інші ялинкові прикраси, кераміку та різні види солодощів.

Буквально за пару кроків від нього знаходиться ще один давній різдвяний ярмарок – на площі Ам Гоф (Am Hof), де також можна купити високоякісні вироби художнього промислу та скуштувати смачну смажену сосиску чи часниковий суп у хлібному горщику, насолоджуючись лунаючою з різних місць різдвяної музики.

Пройшовши трохи "внутрішнім містом", можна потрапити до ще одного популярного туристичного місця – Віденської державної опери. Біля цього центру музичної культури Австрії також розмістився невеличкий новорічний ярмарок, який носить більше кулінарний характер. На свіжому повітрі та під яскраві вогні ілюмінації любителі смачненького зможуть тут скуштувати різноманітну випічку, солодощі, сир та м'ясні делікатеси, і, звичайно ж, – пунш та глінтвейн від місцевих виробників.

Утім, вже поруч з оперою в парковій зоні біля станції метро Karlplatz розкинулося ціле різдвяне містечко, одне з найбільших у місті. Його назва "Художній Адвент – предмети мистецтва та художнього промислу на площі Карлплатц" говорить сама за себе: відвідувачі будуть зачаровані витворами художнього промислу та різними креативними ідеями для подарунків. Крім того, тут передбачені різноманітні розваги: широка програма для дітей з катанням на поїзді-велосипеді, іграми в сіні та іншим, художні інсталяції та демонстраційні майстерні, а також виступи музичних колективів. Кулінарні вироби тут також сертифіковані як екологічні чисті.

Різдвяне містечко на території кампуса Віденського університету вважається одним з улюблених місць зустрічі численних студентів австрійської столиці. Поруч із традиційними наїдками та напоями тут також можна зіграти в айсшток (командна гра на кшталт керлінгу), а найменші жителі Відня мають змогу покататися на залізній дорозі та каруселі.

Романтична атмосфера панує на різдвяному ярмарку біля палацового комплексу Бельведер (Belvedere), колись резиденції австрійського принца-полководця Євгенія Савойського, а нині – одного з найбільших і найбагатших своїм зібранням мистецьких музеїв Європи. Вид на місто, підсвітка барокового палацу, яскраві різдвяні будиночки, розташовані прямо під ним, та ілюміноване так зване "дзеркальне озеро", в якому відображається фасад палацу, – залишать незабутні враження від різдвяного Відня.

Справжня імператорська атмосфера панує на Культурному та Різдвяному ярмарку перед палацом Шьонбрунн (Schloß Schönbrunn) – літньою резиденцією австрійських монархів. Одна з найвизначніших архітектурних споруд австрійського бароко, палац на 1440 апартаментів, вражає своєю величчю, а в поєднанні зі святковим ярмарком занурює в справжню дивовижну атмосферу. На ринку можна купити різні вироби художнього промислу й прикраси, скуштувати страви та напої, а також послухати різдвяні концерти. Дітям же пропонується оригінальна розважальна програма.

Більшість різдвяних містечок та ярмарків у столиці Австрії працюватимуть до 23-26 грудня, лише кілька з них потім перетворяться на новорічні й пропрацюють до 31 грудня 2019 року / 6 січня 2020 року. Тож не варто відкладати політ до столиці Австрії на новорічну ніч, зараз вже саме той час.

Передріздвяний Відень – магічний, і буде кожному до смаку.

Василь Короткий, Відень