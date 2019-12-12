Дострокові парламентські вибори відбудуться сьогодні в Британії

У четвер, 12 грудня 2019 року, у Великій Британії відбудуться дострокові вибори парламенту.

Цю ініціативу прем'єра Бориса Джонсона підтримали 438 депутатів Палати громад.

Дострокові вибори були призначені, коли всі спроби прем'єра вивести Британію з ЄС 31 жовтня не увінчалися успіхом.

Прем'єр сподівається, що новий склад парламенту підтримає його угода щодо Brexit.

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Очікується, що основна боротьба за місця у Палаті громад розгорнеться між консерваторами і лейбористами. За прогнозом Sky News, консерватори можуть розраховувати на 339 місць у 650-місному парламенті, Лейбористи — на 231 місце.