Рятувальники виявили ймовірні уламки зниклого чилійського літака

Бразильські рятувальники виявили в морі поблизу Антарктиди уламки літака, що можуть належати зниклому на початку тижня чилійського військового літака.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву міністерства оборони Бразилії.

“Полярне судно бразильських ВМС “Адмірал Максиміліано” підібрало деталі, сумісні зі зниклим літаком “C-130 Hercules” Повітряних сил Чилі”, - зазначає Xinhua.

Уламки були виявлені у 518 км від прибережного аргентинського міста Ушуайа. “Бразильське полярне судно залишатиметься у зоні, співпрацюючи із Чилі у пошуковій операції”, - додали у міністерстві.

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Окремо про знахідку іншої деталі, яка могла належати зниклому літаку, заявили у ВПС Чилі, які теж беруть участь у пошуку. “Повітряні сили зібрали зразки губчатого матеріалу для вивчення”, - зауважує Xinhua.

Матеріал було виявлено на поверхні води у протоці Дрейка в 30 км на південь від місця, де зниклий літак востаннє виходив на зв’язок.

Наразі у пошуковій операції бере участь 640 осіб, 21 літак, 10 суден та чотири супутники, що належать різним державам.

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Нагадаємо: у понеділок стало відомо про зникнення літака ВПС Чилі, на борту якого перебувало 38 осіб. Літак летів з Пунта-Аренас на антарктичну базу імені президента Едуардо Фрея Монтлаві. Персонал, що летів в Антарктиду, повинен був оглянути трубопровід, який постачає пальне на базу.