В Ізраїлі знову будуть вибори: уряд так і не вдалося сформувати

В Ізраїлі знову будуть вибори: уряд так і не вдалося сформувати

Укрінформ
Політичні партії Ізраїлю не змогли вчасно домовитися про створення коаліційного уряду, через що в країні відбудуться треті за останній рік парламентські вибори.

Про це повідомляє CNN.

Останній термін формування уряду закінчився опівночі за київським часом, а спроби створити коаліцію припинилися ще кілька днів тому.

Парламентські вибори відбудуться 2 або 10 березня 2020 року.

Читайте також: Нетаньягу буде домагатися від США визнання анексії Йорданської долини

Нагадаємо: останні парламентські вибори відбулися у вересні. Перед цим, за підсумками виборів у квітні, Біньямін Нетаньягу не зміг сформувати уряд, йому не вистачило одного голосу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-