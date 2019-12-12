В Ізраїлі знову будуть вибори: уряд так і не вдалося сформувати
Укрінформ
Політичні партії Ізраїлю не змогли вчасно домовитися про створення коаліційного уряду, через що в країні відбудуться треті за останній рік парламентські вибори.
Про це повідомляє CNN.
Останній термін формування уряду закінчився опівночі за київським часом, а спроби створити коаліцію припинилися ще кілька днів тому.
Парламентські вибори відбудуться 2 або 10 березня 2020 року.
Нагадаємо: останні парламентські вибори відбулися у вересні. Перед цим, за підсумками виборів у квітні, Біньямін Нетаньягу не зміг сформувати уряд, йому не вистачило одного голосу.