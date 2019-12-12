У Краснодарському краї РФ розбився військовий вертоліт Мі-28, екіпаж загинув

Вертоліт Мі-28 розбився в Краснодарському краї після того, як вилетів з міста Кореновськ.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на Міноборони РФ.

"Аварія сталася 11 грудня близько 23:00 в районі аеродрому Кореновськ під час планового навчально-тренувального польоту в темний час доби у складних погодних умовах. Політ проходив без боєкомплекту. На землі не залишилося руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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Сам вертоліт знайшли зруйнованим у станиці Платніровська, у двох кілометрах від аеродрому, з якого був зроблений виліт. На борту судна знаходилися командир і другий пілот. Вони загинули. За попередньою інформацією, вертоліт міг розбитися через складні метеоумови.

Вже відомо, що Міноборони РФ направило комісію головного командування ВКС на місце аварії.