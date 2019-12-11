Уряд Данії планує створити штучні острови для вітряків
Про це пише The Guardian.
"У Данії активно планують будівництво одного або кількох штучних островів для вітрогенераторів потужністю у 10 гігаватів, що зможуть забезпечити енергією до 10 мільйонів домогосподарств", - повідомили в уряді.
Як зазначається, у Данії 41% електроенергії генерують вітряки. Це найвищий показник у Європі.
Минулого тижня уряд Данії схвалив амбітний кліматичний акт, що зобов'язує його скоротити викиди парникових газів до 70% від рівня 1990 року терміном до 2030 року.
Згідно з планами уряду, потужність нового парку вітряних електростанцій, спорудження якого фінансуватиметься головним чином приватним сектором, буде у п’ять разів більша, ніж поточна потужність галузі вітрової енергії у Данії.
"Якщо ми хочемо використати величезний потенціал морського вітру, потрібно буде втілити в життя нові технології з метою перетворення зеленої енергії на паливо для літаків, кораблів та промисловості", - заявив міністр клімату та енергетики Данії Ден Йоргенсен.
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