Уряд Данії планує створити штучні острови для вітряків

Уряд Данії планує створити штучні острови для вітроелектростанцій, що зможуть забезпечити енергією до 10 мільйонів домогосподарств.

Про це пише The Guardian.

"У Данії активно планують будівництво одного або кількох штучних островів для вітрогенераторів потужністю у 10 гігаватів, що зможуть забезпечити енергією до 10 мільйонів домогосподарств", - повідомили в уряді.

Як зазначається, у Данії 41% електроенергії генерують вітряки. Це найвищий показник у Європі.

Минулого тижня уряд Данії схвалив амбітний кліматичний акт, що зобов'язує його скоротити викиди парникових газів до 70% від рівня 1990 року терміном до 2030 року.

Згідно з планами уряду, потужність нового парку вітряних електростанцій, спорудження якого фінансуватиметься головним чином приватним сектором, буде у п’ять разів більша, ніж поточна потужність галузі вітрової енергії у Данії.

"Якщо ми хочемо використати величезний потенціал морського вітру, потрібно буде втілити в життя нові технології з метою перетворення зеленої енергії на паливо для літаків, кораблів та промисловості", - заявив міністр клімату та енергетики Данії Ден Йоргенсен.

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