США посилили санкції проти Ірану

Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у середу запровадив додаткові санкції проти Ірану через його зловмисну діяльність, що посилює загрози та поглиблює гуманітарні кризи в регіоні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Мінфіну США.

"Сьогодні OFAC запровадив обмеження проти судноплавної мережі Ірану, яка займається контрабандою смертельної підтримки з Ірану в Ємен під егідою Корпусу стражів Ісламської революції", - зауважили в американському відомстві.

Так, нові санкції запроваджені проти громадянина Ірану Абдолхоссейна Кедрі 1971 року народження, компанії морських перевезень Khedri Jahan Darya Co, а також двох морських суден GENAVA 11 та GENAVA 12, які ходять під іранським прапором.

"Іранський режим застосовує свою авіаційну та судноплавну промисловість для поставок терористичним і мілітаризованим угрупованням озброєння, чим безпосередньо сприяє руйнівним гуманітарним кризам в Сирії та Ємені", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа впродовж останнього часу неодноразово наголошувала на зловмисній активності Тегерана в регіоні та періодично запроваджувала проти Ірану індивідуальні й секторальні санкції США.