Юридичний комітет Конгресу обговорить статті імпічменту Трампа

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США 11 грудня розпочне обговорення статей імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що дебати, які розпочнуться ввечері, триватимуть до наступного ранку. Обговорення завершиться голосуванням, чи передавати у найближчі дні зібрані матеріали всьому складу палати для остаточного голосування за імпічмент.

Трампу загрожують офіційні звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.

Вони стосуються його відносин із Україною, зокрема, чи він вимагав допомоги Києва в розслідуванні щодо своїх політичних конкурентів, і чи використав як важіль впливу позбавлення України 391 мільйона доларів військової допомоги.

Якщо Палата представників, де більшість мають демократи, оголосить імпічмент Трампу, наступним етапом процесу буде розгляд у Сенаті питання про відсторонення президента від влади.

Фото: The White House