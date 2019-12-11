Юридичний комітет Конгресу обговорить статті імпічменту Трампа
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Очікується, що дебати, які розпочнуться ввечері, триватимуть до наступного ранку. Обговорення завершиться голосуванням, чи передавати у найближчі дні зібрані матеріали всьому складу палати для остаточного голосування за імпічмент.
Трампу загрожують офіційні звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.
Вони стосуються його відносин із Україною, зокрема, чи він вимагав допомоги Києва в розслідуванні щодо своїх політичних конкурентів, і чи використав як важіль впливу позбавлення України 391 мільйона доларів військової допомоги.
Якщо Палата представників, де більшість мають демократи, оголосить імпічмент Трампу, наступним етапом процесу буде розгляд у Сенаті питання про відсторонення президента від влади.
Фото: The White House