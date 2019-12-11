Ернст назвав помилкою сюжет про "винищувач ЗСУ" який нібито збив MH17
Про це повідомляє НВ з посиланням на The New Yorker.
У листопаді 2014 року Перший канал показав так звані "сенсаційні кадри": супутниковий знімок, нібито добутий у західних спецслужб, на якому видно, що Боїнг рейсу MH17 атакує "український винищувач"
Однак знімок швидко розпізнали як неякісний фейк.
Журналіст запитав у Ернста, чому його канал показав подібне, на що керівник Першого сказав, що це була помилка.
"Так, ми люди, ми робимо помилки, але не спеціально", - сказав він.
При цьому Ернст відмовився визнавати офіційний звіт про трагедію, який аргументовано пов'язує знищення MH17 з бойовиками та російською зброєю.
"Ви вірите, що нідерландський звіт - це правда, а я вірю, що нідерландський звіт непрофесійний", - заявив він.
Нагадаємо: пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.
Фото: Дмитро Азаров / Коммерсант