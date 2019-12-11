Трамп пообіцяв розвинути діалог з Росією "найближчим часом"

Президент США Дональд Трамп провів особисту зустріч у Білому домі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яку назвав "дуже гарною", та пообіцяв продовжити розвиток діалогу з Кремлем уже найближчим часом.

Про це американський президент заявив на власній Twitter-сторінці одразу після переговорів з російським міністром.

"Щойно провели дуже гарну зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та представниками Росії. Обговорили багато питань, в тому числі, торгівлю, Іран, Північну Корею, Договір РСМД, контроль над ядерною зброєю та втручання у вибори", - написав американський президент.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Він також висловив намір розвивати взаємодію з Росією.

"Чекайте продовження нашого діалогу найближчим часом!"- наголосив Трамп.

Читайте також: Росія запропонувала США продовжити договір про скорочення ядерних арсеналів

У офіційній заяві Білого дому за результатами переговорів президента США и російського міністра підкреслюється, що Дональд Трамп "застеріг проти будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США і закликав РФ розв'язати конфлікт з Україною".

Крім того, в адміністрації американського президента зауважили, що він виступив за "поліпшення відносин з Росією", здійснення "кроків назустріч" у справах затриманих громадян, ядерному роззброєнні та ряді інших ініціатив, пов'язаних із зовнішньополітичними викликами.

Тим часом, американське видання The New York Times звернуло увагу, що зустріч президента Трампа й міністра Лаврова – вже друга в Овальному кабінеті, в той час як господар Білого дому так і не виконав обіцянки прийняти у своєму офісі Президента України.

Нагадаємо: російський міністр Сергій Лавров у вівторок перебуває у Вашингтоні, де він також провів переговори з главою Державного департаменту США. За словами Помпео, одним із головних питань розмови стало врегулювання конфлікту між РФ і Україною та результати зустрічі Нормандської четвірки, у якій Лавров брав особисту участь.

У Вашингтоні російський міністр розповів свої враження про домовленості, досягнуті в Парижі.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump