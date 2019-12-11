Трамп пообіцяв розвинути діалог з Росією

Трамп пообіцяв розвинути діалог з Росією "найближчим часом"

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп провів особисту зустріч у Білому домі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яку назвав "дуже гарною", та пообіцяв продовжити розвиток діалогу з Кремлем уже найближчим часом.

Про це американський президент заявив на власній Twitter-сторінці одразу після переговорів з російським міністром.

"Щойно провели дуже гарну зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та представниками Росії. Обговорили багато питань, в тому числі, торгівлю, Іран, Північну Корею, Договір РСМД, контроль над ядерною зброєю та втручання у вибори", - написав американський президент.

Він також висловив намір розвивати взаємодію з Росією.

"Чекайте продовження нашого діалогу найближчим часом!"- наголосив Трамп.

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У офіційній заяві Білого дому за результатами переговорів президента США и російського міністра підкреслюється, що Дональд Трамп "застеріг проти будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США і закликав РФ розв'язати конфлікт з Україною".

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Крім того, в адміністрації американського президента зауважили, що він виступив за "поліпшення відносин з Росією", здійснення "кроків назустріч" у справах затриманих громадян, ядерному роззброєнні та ряді інших ініціатив, пов'язаних із зовнішньополітичними викликами.

Тим часом, американське видання The New York Times звернуло увагу, що зустріч президента Трампа й міністра Лаврова – вже друга в Овальному кабінеті, в той час як господар Білого дому так і не виконав обіцянки прийняти у своєму офісі Президента України.

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Нагадаємо: російський міністр Сергій Лавров у вівторок перебуває у Вашингтоні, де він також провів переговори з главою Державного департаменту США. За словами Помпео, одним із головних питань розмови стало врегулювання конфлікту між РФ і Україною та результати зустрічі Нормандської четвірки, у якій Лавров брав особисту участь.

У Вашингтоні російський міністр розповів свої враження про домовленості, досягнуті в Парижі.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

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