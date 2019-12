Трамп пообіцяв розвинути діалог з Росією "найближчим часом"

Про це американський президент заявив на власній Twitter-сторінці одразу після переговорів з російським міністром.

"Щойно провели дуже гарну зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та представниками Росії. Обговорили багато питань, в тому числі, торгівлю, Іран, Північну Корею, Договір РСМД, контроль над ядерною зброєю та втручання у вибори", - написав американський президент.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck