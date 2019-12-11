У Китаї винесли обвинувачення двом затриманим канадцям
Про це пише канадський суспільний мовник CBC News з посиланням на слова речниці МЗС Китаю Хуа Чуньін.
"Справа Майкла Ковріга містить обвинувачення у “прихованому зборі державних таємниць та розвідувальних даних для збройних сил”. Майкла Спейвора обвинувачують у “викраденні та незаконній передачі державних таємниць іноземним силам”, - йдеться в повідомленні.
Чуньін розповіла, що слідство в обох справах вже завершено, і тепер ними опікується прокуратура.
“Слідчий процес по двох справах завершено, і вони передані органам прокуратури для розслідування й притягнення до відповідальності”, - сказала вона.
Речниця наголосила, що судові органи Китаю “розглядають справи в суворій відповідності до закону та захищають законні права двох громадян Канади”.
Як повідомлялося, після затримання минулого року у Канаді фінансового директора Huawei Менг Ванжу, Китай арештував двох канадців: підприємця Майкла Спейвора та колишнього дипломата Майкла Ковріга. Канада вважає їх затримання політично вмотивованими й вимагає негайного звільнення своїх громадян.
Підтримку Оттаві вже висловило багато країн, серед яких Німеччина, ЄС, США, Великобританія та інші.