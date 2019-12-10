Росія запропонувала США продовжити договір про скорочення ядерних арсеналів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував США продовжити договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Про це він сказав у вівторок, 10 грудня, після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео, пише Інтерфакс.

"Росія підтвердила свою пропозицію вже зараз прийняти рішення про те, що цей договір (СНО) буде продовжено", - сказав він на пресконференції у Вашингтоні.

Лавров також заявив, що РФ під час зустрічі погодилася прийняти на рівні президентів заяву про неприпустимість розв'язання ядерної війни.

Крім того, російський міністр повідомив про готовність підтримати рішення Китаю підключитися до переговорів щодо роззброєння, зазначивши, що поки що Пекін не погоджується на це.

"КНР ясно сказала, що вони не будуть брати участь у будь-яких переговорах, тому що і за кількістю своїх ядерних озброєнь, і за структурою свого ядерного арсеналу вони знаходяться далеко і серйозно поступаються і Росії, і США. Ми сьогодні говорили про це", - зазначив Лавров.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення за договором СНО-3 можуть прийняти до кінця року і «без всяких попередніх умов».

Нагадаємо: термін дії договору СНО-3, закінчується 5 лютого 2021 року. Договір може бути продовжений ще на п'ять років, проте для цього країни повинні прийняти відповідне рішення до строку закінчення його дії.

Договір СНО-3 був підписаний у квітні 2010 року тодішніми президентами Росії та США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою. Він обмежує чисельність розгорнутих носіїв ядерної зброї.